السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 80 ضحية بسبب حرائق هاواى فى أمريكا

جريدة الدستور

أودت حرائق هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية بحياة نحو 80 شخصًا وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، حيث تشكل ظواهر تغير المناخ تحديًا عالميًا خطيرًا يواجه الدول بلا رحمة أو هوادة من حرائق هاواي في أمريكا إلى إعصار خانون في المحيط الهادئ والذي طالب اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ويعيش سكان تلك المناطق ظروفًا قاسية وصعبة.

وأكد حاكم ولاية هاواي الأمريكية وفاة العشرات جرّاء الحرائق، وأن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، معتبرًا في الوقت ذاته أن الحرائق الحالية تعد أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ودفعت خطورة الوضع المحامية العامة في جزر هاواي إلى فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في وقت تحوم فيه عديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

إخماد حريق بالقرب من مطار فيرو فيرو في بوليفيا

كما يحاول رجاء الإطفاء في بوليفيا إخماد حريق بالقرب من مطار فيرو فيرو الدولي في مقطاعة سانتا كروز في بوليفيا، حيث اندلع الحريق بالقرب من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاق منطقة الوصول بسبب ضعف الرؤية.

حرائق هاواي هاواي القاهرة الإخبارية الحرائق تغير المناخ ظواهر تغير المناخ إعصار الأعاصير

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