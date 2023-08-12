السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب فتاة بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة متهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما على خلفية الارتباط بفتاة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهم كشف أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، حيث تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهر أولى جلسات محاكمة متهم خلافات بينهما قسم شرطة السلام أول

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