الحوار الوطني: نعمل على الخروج بتوصيات لتمكين الشباب

في يومهم العالمي..

هنَّأ الحوار الوطني، شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحل في 12 أغسطس من كل عام منذ أن أقرّته الأمم المتحدة عام 1999.

وقال الحوار الوطني، في بيانه اليوم السبت: "في اليوم العالمي للشباب، نحتفي بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله"، مؤكدًا أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلمٍ حقيقيِّ على أرض الواقع.

وأضاف: "لجنة الشباب في الحوار الوطني تعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصًا في مجال ريادة الأعمال".

وتابع: "مستمرون دائمًا وأبدًا في دعم شبابنا فهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به".