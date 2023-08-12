"الأسوأ لم يأت بعد".. محمد طارق يصدر الجزء الأخير من ثلاثيته "ديفالوا"

صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع رواية "الأسوأ لم يأت بعد" للروائي السكندري محمد طارق، وهي الرواية التي تمثل الجزء الأخير من ثلاثية جاءت تحت عنوان "ديفالو.. حتى الشيطان كان ملاكًا، وديفالو2.. حين يرسم الشيطان حياة الملائكة، وديفالو 3".. الأسوأ لم يأت بعد".

الرواية حسبما ذكر طارق لـ"الدستور":" تميل للفلسفة الواقعية من الدرجة الأولى، حيث اعتمد طارق في كتابة عمله على نقل وأحداث لشخصيات حقيقية مع اضافة بعض الأحداث والمواقف لتناسب الإطار الروائي.

ومن اجواء الرواية نقرأ" الحياة تنصفنا مرة وتخذلنا الف مرة، نعبر طريق ونتعثر في مئات الطرق، تنجح محاولة وتفشل المئات، تحقق امنية وتبقى مئات الامنيات عالقة في السماء، نحاول لأيماننا ان اليأس لم يكتب لنا، ونركض طرق طويل ونحن على يقين أن القدر لن يستجيب لمحاولاتنا ولن نصل الى واجهتنا، نحن أهل المنتصف من كل شيء، الذين حققوا كل شيء ولم يحققوا اي شيء".

ستجدنا في الزحام اكثر الناس صمتًا، وفي خلوتنا أكثر الناس حماسة وشغف، نخجل من التعبير عن مشاعرنا، وإن عبَّرنا تشعر أننا نملك في قلوبنا حب العالم، نعرف كيف نواسيك عن ألمك وسكاكين الآلام تقطع قلوبنا، ونعرف كيف نطمئن خوفك وقلوبنا ترتجف، ونجيد الاستماع لمأساة الاخرين ونحن في قاع المأساة، نمدك بـ الامل ونحن غارقون في البؤس، ونمد لك يد الدعم والعون ونحن في حاجة لمن يشد بنا، ولهذا السبب قررت الكتابة عنهم، قررت الكتابة عن نفسي وعن كل هؤلاء الذين ينتمون للصفوف الاخيرة في مدرسة الحياة.

أما عن محمد طارق فهو روائي مصري حصل على جائزة أفضل كاتب شاب في مصر عام 2015 وضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في مصر عام 2019 ، كرم من العديد من الجامعات المصرية أبرزهم كلية صيدلة جامعة طنطا وكلية صيدلة جامعة عين شمس.

صدر لطارق عشرة أعمال أدبية هي جرعة نيكوتين، اسطوانه مشروخة، باريس لا تعرف الحب، كل الطرق لا تؤدي الى روما، لن ينتهي البؤس، أو أشد قسوة، ديفالو.. حتى الشيطان كان ملاكًا، وديفالوا 2.. حين يرسم الشيطان حياة الملائكة، وديفالوا 3".. الأسوأ لم يأت بعد". لن تنجو سالمًا من الحياة.

الجدير بالذكر أن ساقية الصاوي أعلنت أحتضانها لـ حفل أطلاق الرواية يوم السبت 19 اغسطس في ختام معرضها الثقافي المقام في الفترة من 12 لـ 19 اغسطس .