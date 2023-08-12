السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بوسط البلد

جريدة الدستور

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة عابدين، اليوم السبت،  قرارا باستمرار حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين عقب ادعائه قدرته على تغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

 

ورد معلومات لضباط مباحث عابدين قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

جرى تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة" وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وأقر المتهم بارتكاب 6 وقائع، ومزاولته نشاط تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

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