السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": مقارئ القرآن للجمهور تجاوزت 100 ألف مشارك

مقارئ الجمهور
مقارئ الجمهور

أفادت وزارة الأوقاف بأن مقارئ القرآن الكريم للجمهور بمساجد جمهورية مصر العربية شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم السبت، أن مقارئ الجمهور تجاوز الحضور فيها لأكثر من مائة ألف مشارك لأول مرة، مؤكدةً أن مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وأسوان في المقدمة.

وأوضحت أنّ روَّاد المساجد حرصوا على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

وزارة الأوقاف مقارئ القرآن الكريم جمهورية مصر العربية القرآن الكريم

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