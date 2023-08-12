السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في يومهم العالمي.. برلماني: القيادة السياسية تؤمن بدور الشباب وتثق في قدراتهم

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

هنأ النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي يحتفل به العالم يوم 12 أغسطس من كل عام، مشددًا على أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة في دعم تأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بدور الشباب المصري وأهميته وتثق في قدراتهم، مما جعلها تطلق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة لدعم الشباب المصري.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي أن تلك الجهود والبرامج المختلفة مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وكذلك الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها من الجهود المصرية ساهمت في تأهيل وتدريب العديد من الشباب المصري الذي أصبح مؤهل لتولي مقاعد تنفيذية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تمكينًا حقيقيًا للشباب وهو ما ظهر من خلال التمثيل الواسع للشباب المصري تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وكذلك تواجدهم في مواقع تنفيذية كنواب وزراء ومحافظين، بالاضافة إلى العديد من التشريعات التي اقرها مجلس النواب لدعم وتأهيل الشباب المصري.

وثمن الجبلاوي، رؤية الدولة المصرية في تأهيل الشباب ومناقشة مشكلاتهم وتحدياتهم في مختلف المناسبات، سواء من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب وكذلك النسخ المختلفة من منتدى شباب العالم والذي اقيم في مدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدًا أن كل تلك المناسبات دليل واضح وقاطع على رؤية الدولة المصرية الداعمة للشباب المصري.

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