هدف الأهلي.. سوزا يشارك في تعادل جيونبك هيونداي مع بلووينجز

شارك البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، هدف النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية من جديد مع فريقه اليوم.

جيونبك تعادل مع نظيره بلووينجز بهدف لكل فريق اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الكوري الجنوبي.

وبدأ سوزا كبديل في تشكيل فريقه جيونبك، وشارك في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني في اللقاء.

التعادل حافظ لجيونبك على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ 41 نقطة، بينما وقع بلووينجز في المركز الأخير بـ 19 نقطة.

وكانت التقارير أكدت توصل الأهلي لاتفاق مع سوزا لضمه هذا الصيف، حيث من المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة خلال أيام قليلة.