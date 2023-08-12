السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وموعد ظهورها

مكتب تنسيق زراعة
مكتب تنسيق زراعة القاهرة

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، وموعد ظهورها، بعد أن سجل الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع الماضي بدءا من يوم السبت وحتى يوم الخميس، بعد أن مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل في الرغبات ليوم إضافي، لتتيح الفرصة للطلاب والطالبات في الاختيار والتعديل قبل غلق باب التسجيل، وخلال الساعات الماضية شهدت محركات البحث رواجاً عن لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، وموعد طرحها.

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

واستقبلت مكاتب التنسيق في الجامعات الحكومية خلال الأسبوع الماضي الطلاب والطالبات واولياء الأمور لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى وذلك من خلال تجهيز معامل الحاسب الألي وأيضا توفير الموظفين المعنيين بهذا الشان للمساعده الطلاب في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح، حيث تستقبل مكاتب التنسيق في الجامعات الطلاب بشكل يومي في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، كما تتيح التعديلات للراغبين ممن سجلوا في وقت مسبق.

كما يمكن للطلاب أيضا التسجيل بشكل شخصي عبر الأجهزة التي يتوفر بها الانترنت، سواء الحاسب الآلي الخاص به، أو الجهاز اللوحي، والهاتف المحمول، عبر اتباع الخطوات الصحيحة للتسجيل في الرغبات عبر موقع مصر الرقمي، والذي يتيح لهم التسجيل كما يمكن أيضا التعرف على النتيجة عبر لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى بالضغط هنا.
 

موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو من المفترض أن يكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري حيث يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور كافة التفاصيل حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد وعدد الطلاب المتقدمين ويليها اتاحة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق كما يتم إعلان موعد فتح تقليل الاغتراب للطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

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