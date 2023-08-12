سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

تعتبر محافظة الغربية في مصر واحدة من المحافظات التي تشهد تطورًا مستمرًا في قطاع الرعاية الصحية، ويعود جزء كبير من هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من قبل الدكتور سيد جلال الشربيني، مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، وأحد أبرز القيادات الشابة بالمحافظة، وبما أن العالم يحتفل باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام، حيث الطاقات المتجددة التي تقوم على أكتافهم الدول وتتقدم، "الدستور" يقدم أحد نماذج الشباب في اليوم الشباب العالمي.

الدكتور سيد جلال، ولد في عام 1981 في مركز سمنود بمحافظة الغربية، استطاع أن يبرز نفسه كواحد من أبرز القادة الشباب داخل المجال الطبي بالمحافظة، بدأ مسيرته المهنية في مستشفى 6 أكتوبر التابع لهيئة التأمين الصحي بالجيزة، وشغل عدة مناصب قبل أن يتولى منصب مدير المستشفى.

عمل الدكتور سيد جلال في عدة مناصب قبل تعيينه كمدير فرع الغربية للتأمين الصحي في نوفمبر 2021، حيث شغل مناصب نائب مدير المكتب الفني والمشرف العام على مكتب مساعد الوزير للطب العلاجي والمساعد الشخصي التنفيذي لمساعد الوزير للطب العلاجي، كما عمل في المكتب الفني لوزير الصحة ومكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتولى أيضًا منصب المدير الطبي لمستشفى الواحة التخصصي ومدير الأقسام الخارجية، بالإضافة إلى منصب مدير الخدمات الطبية لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ومدير الطوارئ بها، وشارك أيضًا في العمل بالمكتب الفني والمساعد التنفيذي لمدير فرع القاهرة ومسئول تدريب الزمالة المصرية تخصص إدارة المنشآت الصحية.

ويشهد فرع الغربية للتأمين الصحي تحسينات كبيرة تحت إشراف الدكتور سيد جلال الشربيني. يقدم الفرع خدماته من خلال 24 عيادة خارجية و3 مستشفيات على مستوى المحافظة، وقد تم التوسع في التعاقد مع الجهات الخارجية لتوسيع نطاق تقديم الخدمات للمنتفعين بالمحافظة.

تم تعزيز الجهود لتحسين قوائم الانتظار وزيادة القدرة الاستيعابية في المستششفيات، كما تم تنفيذ برامج لتطوير الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

يعمل الدكتور سيد جلال الشربيني، بتفانٍ واجتهاد كبيرين لتعزيز قطاع التأمين الصحي بالمحافظة، يركز على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها بجودة عالية للمواطنين. يعمل أيضًا على العمل مع مختلف الشركاء والجهات ذات الصلة لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.

وتحت قيادته تم تنفيذ عدة مبادرات وبرامج لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في المحافظة، تم تنظيم حملات توعوية وفحوصات طبية مجانية للمواطنين في مختلف المناطق، كما تم تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التعاون الشامل في تحسين الرعاية الصحية.

يُعتَبَرُ الدكتور سيد جلال الشربيني، قائدًا شابًا ومثالًا يُحتَذَى به في مجال التأمين الصحي، يتمتع برؤية استراتيجية ومهارات قيادية قوية تسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين حياة المواطنين، يعكس عمله التزامه الراسخ بخدمة المجتمع وتحقيق التقدم والتحسين المستمر في مجال الرعاية الصحية.