محاولة جديدة من نيمار لإقناع تشافي بضمه إلى برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم نيمار بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، في ظل رغبته في العودة مجددًا إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية، أن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استدعى نيمار وماركو فيراتي، وأبلغهما بأن النادي لا يعتمد عليهما هذا الموسم.

نيمار يحاول إقناع برشلونة بضمه بخطة جديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه في حال عودة نيمار إلى برشلونة، سيكون من خلال عقد قصير المدى، وسيحصل على راتب منخفض يناسب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار يخطط لتكرار سيناريو ماركوس ألونسو، عندما وقع معه النادي مجانًا لمدة موسم واحد حتى عام 2023، ثم تم تجديد عقده حتى عام 2024.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن هذه الصيغة القصيرة في عقد، قد تجعل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يوافق على عودة نيمار مرة أخرى واختباره هذا الموسم، وإما يتم الموافقة على تجديد عقده أو رحيله بعد انتهاء الموسم الجاري 2023-2024.

ونوّهت الصحيفة، أنه سيتم أيضًا وضع بند في العقد يسمح بالتمديد من جانب برشلونة فقط أو تجنبه إذا كان نيمار لا يفي بالتوقعات، على أن يرتفع الراتب في الموسم الثاني في حال قدم نيمار أداءً جيدًا.

مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

يذكر أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد أعلن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة لوريان، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لوريان، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان، استبعاد كل من: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي، بعد ارتباطهم بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وكان مبابي يمر بأزمة مع النادي منذ بداية الصيف، حيث لم يفعل شرط تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 وطالبه النادي بالرحيل.

بينما طلب نيمار الرحيل هذا الصيف وسط اهتمام سعودي وبرشلونة بضمه، في حين يتفاوض فيراتي مع الأندية السعودية.