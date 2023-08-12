جامعة الوادى الجديد تشارك فى معسكر إعداد القادة بحلوان "مبدعون باختلاف"

شاركت جامعة الوادى الجديد، اليوم السبت، بوفد من ٥ طلاب بكليات الجامعة في معسكر إعداد القادة بحلوان تحت شعار "مبدعون باختلاف".

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومركز رعاية ذوي القدرات الخاصة.

وبحضور نخبة من الضيوف على رأسهم الفنان القدير طارق دسوقي، وأحمد حسام، مدرب بمشروع "مودة"، بالإضافة إلى محاضرات عن التوعية والثقة بالنفس.

كما قدَّم المعهد فقرة خاصة عن مسرح العرائس أحد الفنون الأصيلة في التراث المصري.

واختتم المعهد فعالياته بحفل ختامي غنائي لفريق معهد قيثارة الموسيقى من ذوى القدرات الفائقة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لإدارة المعهد وقيادات جامعة الوادى الجديد لإتاحة المشاركة في هذا الملتقى الراقي.