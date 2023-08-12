السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الجزائرلي" بعد انضمامه للغرف التجارية نسعى للسيطرة على السوق في ظل التضخم

المهندس أشرف الجزائرلي
المهندس أشرف الجزائرلي

قال المهندس أشرف الجزائرلي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل للسيطرة على السوق وضبط الأسعار بالتكاتف مع الدولة المصرية في ظل مواجهة التضخم.

وأضاف الجزائرلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مجلس الإدارة الجديد لديه خطة محكمة للنهوض بالتجارة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية ومواكبة مصر مع الأوضاع العالمية.

وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية للدورة 2023-2027.

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات أحمد مرعي أشرف الجزايرلي اشرف

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

دينا عثمان: سعيدة بتجربة نائب محافظ مطروح.. وسأعمل لتحقيق رؤية القيادة والنهوض بالدولة

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم