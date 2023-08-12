"الجزائرلي" بعد انضمامه للغرف التجارية نسعى للسيطرة على السوق في ظل التضخم

قال المهندس أشرف الجزائرلي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل للسيطرة على السوق وضبط الأسعار بالتكاتف مع الدولة المصرية في ظل مواجهة التضخم.

وأضاف الجزائرلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مجلس الإدارة الجديد لديه خطة محكمة للنهوض بالتجارة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية ومواكبة مصر مع الأوضاع العالمية.

وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية للدورة 2023-2027.

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.