ضبط 250 عبوة سجائر مهربة في حملة تموينية بالإسماعيلية

‏‎شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٥٠ علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أنبوبة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

بالإضافة إلى تحرير ١٢٤ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ٢٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر للبيع أزيد من السعر، وعدد ٣٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٢ محضر سلع مجهولة المصدر، وعدد ٥ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.