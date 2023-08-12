الأهلي يرفض ضم عبدالرزاق حمدالله بسبب "تاريخه"

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، النقاب حول حقيقة مفاوضات إدارة الكرة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السعودي لضمه في الصيف عقب أزمته مع مدربه نونو سانتو، المدير الفني للفريق، على هامش البطولة العربية.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب حالة رحيله عن الفريق السعودي للعديد من الأمور سواء الفنية أو راتبه السنوي بجانب خلافاته مع زملائه أو المدربين.

وأضاف أن كولر وضع مواصفات لضم المهاجم المنتظرمنها أن يكون صغيرا في السن وليس له أزمات في مشواره مع المدير الفني ويجيد أحراز الأهداف بقدميه والرأس، وليس من ضمن حساباته الفنية هداف الدوري السعودي.

وكان الأهلي قريب من حسم المفاوضات مع نادي جيونبك الكوري للتعاقد مع مهاجمه البرازيلي جوستافو سوزا، بسبب تمسك كولر بضم اللاعب ولكن تم غلق الصفقة مؤخراً.