السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يرفض ضم عبدالرزاق حمدالله بسبب "تاريخه"

عبدالرزاق حمدالل
عبدالرزاق حمدالل

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، النقاب حول حقيقة مفاوضات إدارة الكرة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السعودي لضمه في الصيف عقب أزمته مع مدربه نونو سانتو، المدير الفني للفريق، على هامش البطولة العربية.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب حالة رحيله عن الفريق السعودي للعديد من الأمور سواء الفنية أو راتبه السنوي بجانب خلافاته مع زملائه أو المدربين.

وأضاف أن كولر وضع مواصفات لضم المهاجم المنتظرمنها أن يكون صغيرا في السن وليس له أزمات في مشواره مع المدير الفني ويجيد أحراز الأهداف بقدميه والرأس، وليس من ضمن حساباته الفنية هداف الدوري السعودي.

وكان الأهلي قريب من حسم المفاوضات مع نادي جيونبك الكوري للتعاقد مع مهاجمه البرازيلي جوستافو سوزا، بسبب تمسك كولر بضم اللاعب ولكن تم غلق الصفقة مؤخراً.

الاهلى إدارة الكرة اتحاد جدة السعودي جوستافو سوزا محمود الخطيب

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين