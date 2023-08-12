السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المركز الأوليمبى يستضيف مؤتمر "الرياضة حق لكل شخص ذوى إعاقة"

الدكتور حسام مصطفى
الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا موسعًا بعنوان "الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل: الرياضة حق لكل شخص ذي إعاقة"، بمشاركة مسئولي وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، في السادسة مساء اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

تتضمن هذه الندوة التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة، أن هذا المؤتمر يعد واحدًا من المؤتمرات والندوات التي ستعقد في الفترات القادمة للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكل ذوي إعاقة، سواء جسدية أو حركية أو دماغية، كما سيتم من خلال المؤتمر أو الندوة اليوم التعريف بحقوق ذوي الإعاقة والخاصة بممارسة الرياضة أو الانضمام إلى الفرق الرياضية المختلفة.

وغُرِسَ فكرة أن ممارسة الرياضة حق لكل فرد في المجتمع من ذوي الإعاقة. 

وأضاف رئيس البارالمبية أن إدارة اللجنة ستكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنة البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية، وكذلك تطبيق النظام الدولي في البطولات المحلية حتى نسير على ركب التطور المستمر، ويكون اللاعب جاهزًا في البطولات الدولية.

وزارة الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الثالث من معسكر "صّقُلَ سفراء مشواري" بالمدينة الشبابية ببورسعيد

على جانب آخر نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة  لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، المعسكر الثالث لصقل سفراء مشواري"، وذلك بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط"، خلال الفترة من (٩- ١٣) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وتم تدريب السفراء على مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين "TOT".

الجدير بالذكر أن برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من سن (١٠-١٤) عاما، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل (التفكير الإيجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعى....).

 

إتاحة الفرصة استعدادا الاحتياجات الخاصة البطولات الدولية البطولات العالمية الدكتور حسام الدين مصطفى

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