السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خريج بالبرنامج الرئاسى: لأول مرة نرى تمكين الشباب فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال شريف قطب، خريج بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن الشباب عنصر مهم جدا ويمثلون من 60% إلى 65% من سكان مصر، لافتًا إلى أن هناك 25 مليون مواطن مصري تحت سن الـ30. 

وأضاف "قطب"، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أهمية الشباب وبالتالي فقد منحنا فرصة، وكان حلما لأغلب الشباب بالحصول على التمكين، ففي السنوات الطويلة الماضية كان يتم الحديث عن التمكين.. لأول مرة نرى التمكين مع بداية عهد الرئيس السيسي".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الشباب عنصر فعال في المجتمع ويمكنه قيادة الحوار والتغيير، مضيفا: "في عام 2015 تم إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب، ثم انطلق البرنامج الرئاسي للشباب الدفعة الأولى والذي كان حلما لعدد كبير من الشباب، وهو برنامج تدريبي يقدم مادة علمية ويطلع فيه الشباب على أحدث نظريات الإدارة في العالم".

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