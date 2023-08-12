اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد يشارك في معسكر الجمهورية الجديدة بجامعة المنصورة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد، بمعسكر الجمهورية الجديدة، والذي نظمته جامعة المنصورة بحضور كوكبة من قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة ومشاركة عدد من السياسيين ونوّاب البرلمان.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وبدعوة من جامعة المنصورة.

صرَّح بذلك الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد شارك بوفد مكون من ٥ طلاب في معسكر الجمهورية الجديدة والذي نظمته جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بجمصة.

وأضاف أن المعسكر تضمن ندوات وحلقات نقاشية عن التطورات التي تشهدها الدولة المصرية وكذلك عن رؤية مصر المستقبلية 2030، بالإضافة إلى ندوات عن إدارة المعسكرات والانشطة الطلابية وموضوعات تخص الشباب الجامعي.

وأعرب وفد جامعة الوادي الجديد المشارك في معسكر الجمهورية الجديدة والذي نظمته جامعة المنصورة عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم وشكرهم لقيادات الجامعة على دعم الانشطة الجامعية في كل أشكالها.

وفي ختام المعسكر، تم إهداء الدروع والهدايا التذكارية للوفود المشاركة من طلاب الجامعة.