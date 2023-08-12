السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الساحل الشمالى

اسعاف
اسعاف

أُصيب شخصان، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بطريق الساحل الشمالي، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور"، على اسمي المصابين وهما: أحمد فؤاد حمدان - 32 سنة، مُصاب بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد منصور علي - 32 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

اسماء المصابين اصابة شخصان الساحل الشمالى تصادم سيارتين مستشفى العلمين النموذجي

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