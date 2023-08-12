في يومهم العالمي.. تشريعات أقرها مجلس النواب لدعم تمكين وتأهيل الشباب

يحتفل العالم اليوم الموافق 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب، وشهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحركات مكثفة لتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات، كما عمل مجلس النواب على إقرار عدد من التشريعات المهمة الداعمة للشباب.

حيث شهد مجلس النواب الموافقة على تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

كما أقر مجلس النواب قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وذلك في إطار الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمى بالدولة وتحفيز الشباب ودعمهم.

كما أصدر مجلس النواب قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يهدف لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ويستهدف دعم وتشجيع المشروعات التى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

المبدع الصغير

كما أقر مجلس النواب قانون بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرًا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وتمنح تلك الجائزة سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه 18 سنة.

كما أقر مجلس النواب قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، والذي يعد من التشريعات المهمة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبحث العلمى وتطويره ودعم المبتكرين.