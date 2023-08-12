أسماء مجدي من مبادرة "تأهيل الشباب" لنائب رئيس مدينة بني سويف (فيديو)

نفذت محافظة بني سويف مبادرة تأهيل وتمكين لتنظيم تدريبات وتأهيل للشباب على مستوى المحافظة في العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون والإدارة والامن القومي والتواصل الفعال ومكافحة الفساد والاقتصاد والمسائلة الاجتماعية وإدارة الأزمات، وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية، بمشاركة نحو 46 شابا.

جاءت ثمار نتائج المبادرة بنجاح الدكتورة أسماء مجدي في تولي منصب رئيس مركز ومدينة بني سويف بعد نجاحها في إثبات قدرتها وبعد أن اجتازت كل التدريبات ضمن المبادرة مع تأهيلها، وذلك ضمن رؤية تمكين الشباب بمختلف القطاعات وإثبات جدارتها.

مراحل متعددة من التدريب والاختبارات والعمل

مراحل متعددة من التدريب والاختبارات والعمل نفذتها أسماء مجدي كمتطوعة لرؤساء المدن والقرى، حيث تولت العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب وبعدها مساعد متطوع لرئيس مدينة بني سويف وبعد إثبات قدرتها في العمل خلال تلك الفترة تم نقلها من محل عملها الأصلي للعمل رسميا كنائب رئيس مجلس مدينة بني سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وجاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، بعنوان "أسماء مجدي" من مبادرة "تأهيل الشباب" لنائب رئيس مدينة بني سويف.