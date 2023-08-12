إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

أصيب سائق ومدير شركة بحادث انقلاب سيارة نقل محملة مبيدات زراعية بسوهاج، وفق بلاغ تلقاه اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو، محمد س ع سن 32 عام سائق ومقيم دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، محملة بمبيدات زراعية اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطارين الأمامي الأيمن والخلفي الأيسر مما أدي لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومرافقه المدعو «مصطفي ع م»، سن 50 عاما مدير شركة عباد الرحمن للمبيدات الزراعية، شركة قطاع خاص، مالك الحمولة ومقيم بذات العنوان بمحافظة المنيا، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما وبسؤالهما أفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما جاء بالفحص وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.