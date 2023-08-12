السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لإعداد خريطة لتشجيع التصنيع

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حد الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام الحالي وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، يعد مؤشر إيجابي يعكس حجم الجهود المبذولة في القطاع الزراعى ويشجع علي مواصلة تلك الجهود لاستغلال التحديات العالمية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الزراعى.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن مشروعات التوسع الزراعى التى نفذتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعدت في زيادة حجم الصادرات، لا سيما في تلك الفترة التى يواجه فيها العالم تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، داعيا مختلف الجهات المختصة، لاستغلال تلك الفرصة ببذل مزيد من الجهود لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال إعادة تشكيلها صناعيا، لتضاعف العائد من التصدير.

وأكد أن التحديات الاقتصادية العالمية، تدعونا للتوسع في الصادرات الزراعية بهدف توفير العملة الأجنبية، وذلك بالتوازى مع التوسع في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتوفير العملة الأجنبية أيضا.

وتابع الجبلي: “ذلك الأمر يتطلب وجود خريطة زراعية واضحة ومحددة الأرقام، عن كافة المحاصيل المطلوب تصديرها ولها عائد اقتصادى جيد، ودراسة آليات التوسع في زراعتها وتشجيع المزارعين عليها بنظام التعاقد، وكذلك تعظيم دور البحث العلمى في زيادة حجم الإنتاج، بالإضافة إلي دراسة تصديرها بعد إعادة تصنيعها كسلع غذائية، وذلك لتعظيم العائد من التصدير”.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ضرورة استغلال تلك الظروف والتحديات العالمية في التوسع في التصنيع الزراعى، لا سيما في ظل التوجهات الرئاسية بتذليل العقبات أمام مختلف الاستثمارات بهدف تشجيع المستثمرين، داعيا الحكومة بإعداد دراسات فنية عن احتياجات الأسواق العالمية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية التى تتماشى مع تلك الاحتياجات العالمية في قطاع التصنيع الزراعى، وتشجيع المستثمرين علي التفاعل مع تلك الفرص.

واختتم: “أيضا لابد من تكثيف الجهود داخل مراكز البحوث الزراعية للتوصل إلي نتائج تزيد من حجم الإنتاج من تلك المحاصيل المطلوب تصديرها، بما يساعد في تحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع الهام”.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الصادرات الزراعية القطاع الزراعي مشروعات التوسع الزراعى

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