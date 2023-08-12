السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبومازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة ثلاثية «مصرية أردنية فلسطينية».. غدًا

أبومازن
أبومازن

أعلن دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد السفير اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع عباس مع شقيقيه الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وأعرب السفير دياب اللوح عن شكره للشقيقة الكبرى مصر والرئيس السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

وكذلك عبّر عن تقدير فلسطين، قيادة وشعبا، للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله، دفاعًا عن القدس ومقدساتها. 

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