تواصل فعاليات حملة "100 يوم صحة" بالبحيرة

تواصل مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، فعاليات المبادرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين.

وقدمت خدماتها المجانية في صحة المرأة لعدد 23242 منتفعة زيارة أولى و133672 زيارة دورية وفى السمعيات لعدد 17419 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 92245 والأورام السرطانية لعدد 134000وصحة الام والجنين لعدد 9073.

وقوجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة و المتنقلة بنطاق المحافظة

جدير بالذكر أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين ، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023.

كما تقدم الحملة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين " ، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة "فحص المقبلين على الزواج" .

ويتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة ، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى ، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ".

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية، من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.