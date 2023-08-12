وكيل "عربية النواب" يدين استمرار الاحتلال فى جرائمه ضد الفلسطينيين

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعدة عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت فى ثلاث وقائع خطيرة؛ الجريمة الأولى قامت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 22 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أباظة، في بيان له أصدره اليوم، إن الجريمة الثانية تمثلت فى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الشهيد الفلسطيني عبدالفتاح خروشة في مُخيم عسكر شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة، مشيراً إلى أن الجريمة الثالثة تمثلت فى قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بسرعة التحرك لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية التى تعتبر جرائم حرب تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، متهماً المجتمع الدولي بالتخاذل والصمت تجاه هذه الجرائم الخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بصفة شبه يومية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

كما طالب النائب المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ رؤية مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي الذي استمر لعقود طويلة، والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.