السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "عربية النواب" يدين استمرار الاحتلال فى جرائمه ضد الفلسطينيين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعدة عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت فى ثلاث وقائع خطيرة؛ الجريمة الأولى قامت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 22 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أباظة، في بيان له أصدره اليوم، إن الجريمة الثانية تمثلت فى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الشهيد الفلسطيني عبدالفتاح خروشة في مُخيم عسكر شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة، مشيراً إلى أن الجريمة الثالثة تمثلت فى قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بسرعة التحرك لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية التى تعتبر جرائم حرب تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، متهماً المجتمع الدولي بالتخاذل والصمت تجاه هذه الجرائم الخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بصفة شبه يومية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

كما طالب النائب المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ رؤية مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي الذي استمر لعقود طويلة، والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب سلطات الاحتلال الإسرائيلى الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

ظل تحت الأنقاض 3 أيام.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بينام فى الشارع بعد الزلازل"

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

بتوجيهات المحافظ.. جولات ليلية لمتابعة إنجاز المشروعات بالمنوفية

اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

"أوقاف الأقصر" تعقد الأسبوع الثقافي 21 بمسجد النور بطيبة غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين