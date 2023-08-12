اليوم.. ريال مدريد يواجه أتلتيك بلباو وأرسنال أمام نوتنجهام

تفتتح اليوم، منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023/ 2024، ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيك بلباو في التاسعة والنصف مساءً على ملعب سان ماميس.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، متأثرًا بصدمة إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة أثناء مشاركته في مران الفريق، ويشارك بدلًا من أندريه لونين.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبدء الموسم بأفضل شكل ممكن، لتحفيز الفريق والعمل على الوصول لأفضل شكل ممكن للفريق خلال الموسم، بينما يتطلع أتلتيك بلباو لتحقيق أفضل بداية ممكنة للموسم بالفوز على ريال مدريد مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويعتمد ريال مدريد على الإنجليزي جود بيلينجهام، صفقة الفريق الجديدة، في قيادة وسط الملعب وفرض سيطرة الفريق على مجريات اللعب، فيما سيعقد كارلو أنشيلوتي آماله على البرازيلي فينسيوس جونيور في الوصول بالفريق للمرمى وتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

كما تنطلق أيضًا منافسات بطولة الدوري الفرنسي، ويلتقي باريس سان جيرمان نظيره لوريان على ملعب حديقة الأمراء في التاسعة مساءً.

وتستكمل اليوم منافسات بطولة الدوري الإنجليزي والتي انطلقت أمس، ويلتقي أرسنال نظيره نوتنجهام فورست في الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الإمارات.

ويتطلع أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم آملًا في بداية جيدة للموسم من أجل المنافسة على لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان قريبًا من حصده في الموسم الماضي.

ويواجه بورنموث نظيره وست هام يونايتد، وبرايتون ألبيون ضد لوتون تاون، وإيفرتون ضد فولهام، وشيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس في الرابعة عصرًا، فيما يلتقي يحل أستون فيلا ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في السادسة والنصف مساءً.