وزير الرى: مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة للعاملين

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال الدكتور سويلم إنه تم مؤخرا تنفيذ تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع "حادث افتراضي" بحدوث انهيار لجزء من التحويلة الخاصة بحفرة الإنشاء نتيجة لحدوث انهيار في ستائر التحويلة، حيث تم تدريب العاملين على إخلاء الموقع بشكل سريع ومنظم بدون أي خسائر بشرية، كما يتم تدريب العاملين بشكل دوري على الإخلاء الآمن للموقع فى حال حدوث حرائق أو انهيار للسد المؤقت أو أي خطر قد يحدث للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، طبقا لخطة السلامة المهنية الموضوعة.

وأضاف أنه تتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

وأوضح سويلم أن وزارة الري حريصة على تطبيق نظام السلامة المهنية في جميع العمليات التي يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مع توفير عناصر السلامة المهنية المناسبة مثل توفير الإسعافات الأولية أو سيارة إسعاف طبقا لحجم العمل بالموقع، توفير ملابس السلامة المهنية للعاملين، استخدام دائرة اتصالات داخلية بالموقع لاستخدامها حال تواجد العمال بأماكن غير مرئية أو لا تتواجد بها شبكات للمحمول، استخدام الحبال الواقية حال التواجد بأماكن مرتفعة للحماية من السقوط.

يشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن تصل إلى حوالي 20%، حيث يجري التجهيز لصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط بقنطرة فم بحر يوسف، وذلك بعدما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة الخاصة بالأساسات، كما تم الانتهاء من الجسات التأكيدية واختبارات الموقع، وجاري عمل الاختبارات المعملية بقنطرة حجز الإبراهيمية، كما تجري أعمال تركيب وتثبيت دليل البوابات والتجهيز لتنفيذ أعمال حماية القاع لقنطرة فم الديروطية.

ويعد هذا المشروع الهام ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.