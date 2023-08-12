ساعدت "ماسك" على إنقاص وزنه.. شركة أدوية أمريكية قيمتها السوقية تتجاوز اقتصاد الدنمارك

كشف موقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي، أن شركة أدوية أمريكية ساعدت إيلون ماسك على إنقاص وزنه أصبحت قيمتها السوقية الآن تتجاوز اقتصاد دولة الدنمارك.

وقال التقرير، إن الارتفاع العالمي في الطلب على علاجات إنقاص الوزن أدى إلى زيادة ثروات شركة نوفو نورديسك، وهي شركة أدوية أصبحت الآن أكثر قيمة من اقتصاد الدنمارك الأصلي.

واستحوذت الشركة على سوق الولايات المتحدة بشكل فعال بفضل كونها المُصنِّع الوحيد المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء لأدوية ضخمة تسمى semaglutide - وهي المادة الكيميائية الفعالة وراء "أوزيمبيك"، وهو دواء لمرض السكري من النوع 2 ، و "ويجوفى" وهو علاج السمنة - والذي يساعد أيضًا إيلون ماسك على التخلص من وزنه.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2020، تضاعف السهم ثلاث مرات، حيث بلغت قيمة الشركة المدرجة في الولايات المتحدة الآن أكثر من 400 مليار دولار، مما يجعلها في متناول اليد من خلع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو مجموعة العلامات التجارية الفاخرة، كأكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لارس في بيان أمس: "نحن نخدم عددًا أكبر من المرضى من أي وقت مضى" ، بعد زيادة مبيعاته وأرباحه للعام بأكمله على خلفية الطلب المتزايد باستمرار على علاجات إنقاص الوزن

وأضاف أن هذا العلاج يعمل عن طريق حث الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما يساعد مرضى السكري على تقليل كمية السكر في دمائهم، لكن في الجرعات العالية يتفاعل أيضًا مع أجزاء الدماغ التي تنظم الشهية عن طريق خلق الشعور بالامتلاء.

وقال لارس، إن شركته ساعدت 39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في معالجة مرض السكري وفقدان الوزن في النصف الأول من عام 2023 ، بزيادة 4 ملايين عن الفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، ارتفعت المبيعات بمقدار الثلث تقريبًا، حيث ارتفع الطلب على علاجات رعاية السمنة وحدها بنسبة مذهلة بلغت 157٪، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الشعبية الواسعة لإيلون ماسك في الولايات المتحدة.