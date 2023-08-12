السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ما أشبه الليلة بالبارحة.. هل يكرر كولر خدعة فايلر مع الأهلى؟

كولر وفايلر
كولر وفايلر

تلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إشادة كبيرة بعد تصريحاته لصحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية، والتي تحدث فيها عن تجربته داخل مصر والنادي الأهلي.

 

وكشف أدق الأمور والتفاصيل التي مر بها في موسمه الأول مع الأهلي.

 

هذه التصريحات التي تبدو رائعة في ظاهرها، أسعدت جماهير الأهلي التي أشادت بالمدرب السويسري وبقدرته على التأقلم والانسجام في أجواء وثقافة غير معتادة وجديدة عليه.

 

لكنها في الباطن قد تكون مؤشرًا وجرس إنذار لتكرار تجربة مواطنه رينيه فايلر الذي رحل عن الأهلي، بشكل مفاجىء رغم تجربته الناجحة مع المارد الأحمر.

 

كولر تطرق للحديث عن نمط الحياة في مصر بما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات، وأكد في حديثه أنه لم يكن يتوقع كل تلك الأمور، لكنه نجح في التأقلم والانسجام في أسرع وقت ممكن.

 

كما تحدث أيضًا عن الصعوبات التي واجهها خلال مشاركته مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب شغب الجماهير سواء جماهير الاتحاد المنستيري التونسي، أو حتى جماهير الهلال السوداني التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على مران الأهلي.

 

وكشف عن سعادته بتجربته مع النادي الأهلي وبالنجاحات التي حققها مع المارد الأحمر في موسمه الأول داخل مصر.

 

هذه التصريحات أعادت إلى الأذهان، تصريحات رينيه فايلر في أبريل 2020، والتي تبدو متطابقة إلى حد كبير مع تصريحات كولر حيث تحدث عن تجربته في مصر.

 

وعن سعادته بالتواجد مع الأهلي، رغم الصعوبات التي يجدها من العيش في مصر وازدحام الشوارع والعشوائية في النظام اليومي للاعبين.

 

واعتقد الجميع أن فايلر سيكمل مشواره مع الأهلي، لكنه رحل وبرر قرار الرحيل بأنه في النهاية رغبة أسرته، وهناك مخاوف من تكرار تلك التجربة مع كولر.

السويسري مارسيل كولر السويسري رينيه فايلر الاهلى الدورى المصرى

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