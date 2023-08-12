5 فترات لشوقى علام مفتيا للجمهورية.. وتوقعات بالتمديد السادس

عشر سنوات بين أروقة دار الإفتاء المصرية، بدأت مدته مع بداية شهر مارس لعام 2013 إلى الآن، يحمل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمانة الفتوى في مصر، من خلال عمله، مفتيًا للديار المصرية.

كانت البداية باختيار هيئة كبار العلماء التابعة الأزهر الشريف، للدكتور شوقي علام، مفتي للديار المصرية في عام 2013، وفي مطلع عام 2017 وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإجماع الآراء على التجديد للدكتور شوقي علام مفتي مصر، لفترة ثانية بعد قرب انتهاء الفترة الأولى، والتي استمرت مدة 4 سنوات.

في فبراير 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة الدكتور شوقي علام، مفتيًا للجمهورية لحين بلوغة سن القانونية، في أغسطس من ذات العام.

وفي أغسطس وبالتزامن مع انتهاء فترة مفتي الجمهورية للعمل بدار الإفتاء، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.

ثم تبع ذلك، قرار جمهوري، نُشر في الجريدة الرسمية، بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام مفتيًا للجمهورية، على أن ينتهي هذا القرار في أغسطس 2022.

وفي أغسطس 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورية بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام على أن ينتهي ذلك القرار اليوم السبت 12 أغسطس 2023.

وبحسب مصادر، إن جهود دار الإفتاء المصرية، خلال السنوات الماضية استطاعت أن تتصدر المؤسسات الدينية في مصر، وأيضًا دورها من خلال دور وهيئات الإفتاء في العالم.

ورجحت المصادر، صدور قرار جمهوري بالتجديد لمفتي الجمهورية لفترة قادمة -خلال ساعات- وذلك لاستكمال مسيرة دار الإفتاء التوعوية الدينية والاجتماعية محليًا ودوليًا.