الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة فى رابعة أو سيناء

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "الإخوان عملوا برلمان ومجلس شوري داخل اعتصام رابعة وكانوا يريدون إصدار قوانين، وهذه هي كانت نقاط تكوين ملامح الخطة لإنشاء دولة متنازعة، مكنش الموضوع ببساطة اعتصام لتنفيذ طلبات معينة ولكن مخطط لإنشاء دولة داخل دولة".

وتابع: "المشكلة في الـ20% الذين كانوا يعلمون خطة الاعتصام، لأنهم يعلمون أن الاعتصام تكليف من الدول المشغولة بأمر مصر، بأنه لابد أن تقام مشروعيتان، والجيش لن يفصح عن هذا المخطط، لأنه الوحيد الذي يرقي لفهم خطوات هذا التكتيك، لأن هذا التكتيك يريد أي تمويل ولذلك فتحوا باب التبرعات رسمياً داخل الاعتصام، وحاولوا كيفية إنشاء شكل تنفيذ لهذا المكان".

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