الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الأطفال.. إصابة شاب فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بطعنات متفرقة، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ونقل المصاب لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بنشوب مشاجرة بقرية بطرة التابعة لدائرة المركز، وإصابة شخص.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بالقرية، بسبب خناقة بين الأطفال، ما أسفر عن إصابة شخص يدعى كمال ي.ال.ع. ويبلغ من العمر 35 عامًا، بطعنات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصاب لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب طعنات مشاجرة قريه بطره الدقهلية

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