قناة الناس| على الله الجمال: الأمة بحاجة إلى مواقف الرسول فى معالجة الأمور (فيديو)

روى الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، قصة الشاب الذي استأذن الرسول صلّ الله عليه وسلم في ارتكاب الفاحشة.

وأضاف الجمّال"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرسول خاطب عقل وفكر الشاب وقال له :"أيها الشاب أترضاه لأمك" فقال لا، فوضع النبي يده على قلبه وقال “اللهم طهر قلبه”.

وأوضح الجمّال أن هناك مواقف ومعالجات نحن بحاجة إلى تطبيقها في زماننا الحاضر، لافتًا إلى أن الخطاب الديني بحاجة إلى هذه المعالجات لكي نتعلم كيف عالج الرسول صلّ الله عليه وسلم المواقف.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.