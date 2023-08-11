الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حميد الشاعري يبهر جمهور "العالم علمين" بدويتو رائع مع هلا رشدي

حميد الشاعري
حميد الشاعري

قدم الفنان حميد الشاعري، خلال حفله على مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، الفنانة الشابة هلال رشدي.

وقال حميد الشاعري: "عايز أقدم لكم صوت جديد بنوتة زي العسل نحيي كلنا حلاوته حلاوته هلا رشدي".

وقدما الكابو حميد الشاعري، وهلا رشدي أغنية "في سكوت زماني يفوت".

وأبهر الدويتو جمهور مهرجان العلمين الجديدة، وتفاعلوا بالتصفيق والتهليل مع الأغنية.

مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

لمشاهدة الحفل اضغط هنا 

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