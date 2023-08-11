الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه حزين من الوضع الذي وصل إليه الفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أن مشواره في السنوات الأخيرة من سقوط إلى سقوط.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "زعلان وحزين على اللي وصله محمد هنيدي فنان كوميدي لكنه من سقوط إلى سقوط ومن انحدار إلى انحدار ومعرفش مين بيفكر له".

ولفت إلى أن محمد هنيدي يرتكب في حق نفسه جريمة، ويجب أن يتوقف، متابعا: "المفروض يشوف هو رايح فين.. عايش ومحدش حاسس بيه".

وواصل: "الفنانين الكبار زي نور الشريف وأحمد زكي وغيرهم بعد مرور سنوات على وفاتهم إلا أن الناس بتفتكرهم وبتحيي ذكراهم، لأنه اشتغلوا وقدموا تاريخ وتراث كبير".