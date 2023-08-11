فى ذكرى وفاته.. الباز: نور الشرف أمتع نفسه وكان مع التجريب والإبداع

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، مشيرا إلى أنه فنان اختار أن يمتع نفسه قبل أن جمهوره وعمل بجهد كبير لذلك بعد رحيله بـ8 سنوات الجميع يتذكره ويحكي عن نجاحاته.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن فيلم "قلب الليل" من الأفلام العظيمة في تاريخه، رغم أن الفيلم لم يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، معلقا: "نور الشريف كان بيسعى دائما إنه يشبع نفسه فنيا، وكان فنان مع التجريب والإبداع في أعلى صوره".

وقال الباز إن رواد السوشيال ميديا احتفلوا اليوم بذكرى وفاة الفنان نور الشريف، متابعا: "دي رسالة للفنانين اشتغل عشان بعد 20 و40 سنة ييجي الناس يفتكروك ويحبوا يتكلموا عنك".