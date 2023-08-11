الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ذكرى وفاته.. الباز: نور الشرف أمتع نفسه وكان مع التجريب والإبداع

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، مشيرا إلى أنه فنان اختار أن يمتع نفسه قبل أن جمهوره وعمل بجهد كبير لذلك بعد رحيله بـ8 سنوات الجميع يتذكره ويحكي عن نجاحاته.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن فيلم "قلب الليل" من الأفلام العظيمة في تاريخه، رغم أن الفيلم لم يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، معلقا: "نور الشريف كان بيسعى دائما إنه يشبع نفسه فنيا، وكان فنان مع التجريب والإبداع في أعلى صوره".

وقال الباز إن رواد السوشيال ميديا احتفلوا اليوم بذكرى وفاة الفنان نور الشريف، متابعا: "دي رسالة للفنانين اشتغل عشان بعد 20 و40 سنة ييجي الناس يفتكروك ويحبوا يتكلموا عنك".

محمد الباز نور الشريف اخر النهار

الأكثر قراءة

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

يوم الشباب العالمي.. "تنسيقية الأحزاب" منبع تأهيل وتمكين الشباب في مصر

صناعة مصرية 100%.. "مصر تستطيع" سبق كل القنوات العالمية وانفرد باكتشاف "فرعون الحيتان"

حقيقة ارتفاع سعر الكتب الخارجية لـ900 جنيه للكتاب الواحد

"الشرقية للدخان" تكشف عن خطتها لخفض أسعار السجائر بالسوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين