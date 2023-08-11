الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف يكون فضل طلب الرجاء من الله؟.. يسرى جبر يجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ أبشروا في الحديث القائل (فسددوا وقاربوا وأبشروا) تعني أن يكون عند الإنسان رجاء شديد في الله تعالى، لافتًا إلى أن جميع العباد تحت رحمة الله مستشهدًا بقوله تعالى “أولئك يرجون رحمة الله”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ أبشروا توحي بالرجاء لأنه ليس واجبًا على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، ولكن هذا من محض عدله فلا يوجب أحد على الله شيء.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

فضل طلب الرجاء من الله قناة الناس اعرف نبيك الرجاء أبشروا

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