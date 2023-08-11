الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير روسيا فى لندن: بريطانيا من الدول المبادرة بتغذية الصراع الروسى الأوكرانى

أندريه كيلين
أندريه كيلين

أكد أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، أنه لا يمكن مقارنة الدعم البريطاني لأوكرانيا بنظيره الأمريكي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأوا بعملية تغذية العداء الأوكرانيين للروس في وقت سابق قبل عام 2014 خلال الثورة الأوكرانية. 

وأضاف “كيلين”، خلال لقاء ببرنامج “لقاء خاص” على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن بريطانيا شرعت بتدريب القوات العسكرية الأوكرانية في أوكرانيا وبريطانيا، كاشفاً أن في هذه الحالة تؤدي دورا محوريا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، مع ذلك لا يمكن مقارنة الدعم البريطاني بالدعم الأمريكي لأوكرانيا.

 وأشار إلى أن أمريكا تمتلك قدرات مالية هائلة لا تقارن ببريطانيا، مع ذلك تحاول بريطانيا أن تأخذ موقعاً ريادياً لتقديم الدعم لأوكرانيا كما تحاول بريطانيا وأمريكا جر دول أخرى مثل هذا الدعم. 

ولفت إلى أن بريطانيا تعتبر من الدول المبادرة دائما في تغذية الصراع الروسي الأوكراني، لذلك فهي لا تنظر لأي مبادرة من المبادرات الصينية بشكل جدي.

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