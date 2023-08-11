"لوغاريتم"| نور الدمرداش.. قصة مرشدة سياحية مصرية فى كوريا

سلط الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديم برنامج "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على شابة مصرية في كوريا.

وقال أحمد فايق، إن نور الدمرداش نوبية تلتحق بكلية الأحلام في كوريا، والتي استطاعت أن تحقق كل أحلامها رغم الصعاب التي واجهتها.

من جانبها أوضحت نور الدمرداش، مرشدة سياحية مصرية وعربية في كوريا: "الفكرة بدأت في الثانوية العامة حصلت ظروف كثيرة، والدي توفي، والدنيا اتلخبطت ومعرفتش أجيب مجموع كويس، وكان عشقي اللغات، فجبت 63%".

وأضافت: "أنا من أبوسمبل وكان طموحي أكون مرشدة سياحية، ومن صغري بذهب لمعبد أبوسمبل وأقول نفسي أدخل بسياح وأشرح، ودخلت تعليم مفتوح في حلوان عشان المجموع، واخترت اللغة الكورية عشان أتحدي نفسي، وبعد 4 مراحل نجحت في الموسيقى الكورية، وخدت رحلة 10 أيام لكوريا مجانًا وأهلي انبهروا بيا، ووافقوا أذهب لكوريا، ولما وصلت هنا عرضوا عليا منحة للدراسة 4 سنوات مجانًا، والحمد لله حققت حلمي".