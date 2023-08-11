الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوجه رسالة قوية لمن يحرص على النوافل ويقصر فى الواجبات (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه يجب على الإنسان أن يعمل بقدر طاقته العبادة على الوجه الأكمل وأقرب ما تكون موافقة لسنة الرسول صلّ الله عليه وسلم دون المبالغة بالخروج عن حد الاعتدال أو الاهتمام بالنوافل وترك الفرائض، مستشهدًا بحديث الرسول القائل “فسددوا وقاربوا”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان عليه ألا ينشغل بالنافلة عن الفريضة، مستشهدً بالحديث القدسي القائل “إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك النوافل الواجبات فسددوا وقاربوا

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