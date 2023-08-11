الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق خلال السباحة بمياه النيل في أسوان

غرق
غرق

نجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة شاب، مساء اليوم الجمعة، من مياه نهر النيل فى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وتبين أنه غرق أثناء السباحة.

واستقبلت مشرحة مستشفى إدفو العام، جثة شاب غرق أثناء السباحة في مياه النيل، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، ومن المقرر أن يتم العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه لتشيعه إلى مثواه الأخير.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث حالة غرق شاب أثناء السباحة فى مياة نهر النيل، وتحديدًا عند منطقة آخر المرسى السياحى، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبانتقال رجال المباحث بمركز شرطة إدفو إلى مكان حادث الغرق وبالتحريات الأولية تبين أن الجثة التى لاقت مصرعها غرقًا بمياة نهر النيل لشاب يدعى "محمد، ناصر"، طالب بالمرحلة الثانوية، وأنه تعرض للغرق أثناء السباحة فى مياة نهر النيل وتحديدًا عند منطقة آخر المرسى السياحى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها واتخاذ اللازم. 

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