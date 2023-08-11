كشف غموض وفاة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، غموض واقعة العثور على جثتي عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجور التابعة لنجح وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثتي عامل وزوجته، داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى شمالي قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثتي عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة صموئيل مرقولى عطيه فلسطين 88 عاما ، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، ومفتش الصحة ، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.