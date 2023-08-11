مدرب الهلال عن مواجهة النصر: وضعنا خطة إيقاف رونالدو وماني

تحدث جورجي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام النصر، في نهائي البطولة العربية للأندية "2023".

مدرب الهلال عن مواجهة النصر: جاهزون واللاعبون على أتم استعدادا

وقال خيسوس على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعرف مدرب النصر جيدا وهو يعرفني أيضا، الآن كل منا يحمي مصالحه لأننا ندرب ناديين متنافسين".

وأضاف: "يجب علينا البحث عن حلول هجومية، سنواجه فريق يتميز بالقوة الدفاعية الصلبة، إذ نحن أمام خصم قوي وعنيد، جاهزون للمباراة واللاعبين على أتم استعدادا".

وواصل خيسوس: "المباراة ستذاع أمام العالم كله، وبالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس يصعب التكهن بنتيجته، بين طرفي هم الأفضل على الإطلاق من وجهة نظري".

وأشار مدرب الهلال إلى أنه حذر لاعبيه من خطورة الفريق المنافس، الذي يمتلك ثنائي خطير في الهجوم وهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وأردف: "تم وضع الخطة المناسبة للعمل على إيقاف خطورة ماني ورونالدو، فهم أبرز نقاط القوة لدي فريق النصر".

وأتم قائلا:" وصلا للنهائي يؤكد استحق فريقنا على التأهل للمباراة النهائية، ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه، ولا تنازل عن اللقب".

موعد مباراة الهلال السعودي والنصر في نهائي البطولة العربية "2023"

ومن المقرر أن تختتم غدا السبت منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023"، بإقامة المباراة النهائية، والتي تجمع بين كلاسيكو الرياض الهلال "الزعيم" والنصر "العالمي"، في تمام السادسة مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وكان من المقرر إقامة المباراة التاسعة ليلا اليوم ذاته، إلا أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر تعديل موعد المباراة المحدد سلفا للموعد الجديد.

وتنقل المواجهة المرتقبة من جميع عشاق الوطن العربي بشكل عام والجمهور السعودي بصفة خاصة، عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحاصل على كافة حقوق نقل مباريات البطولة بشكل حصري.

مشوار الهلال من المجموعات حتى نهائي البطولة العربية

واستهل الهلال مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، ثم الهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 3/2، والفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2/1، جعلته يحتل المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما في دور الثمانية، أطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1، ثم الشباب السعودي بالأمس بنفس النتيجة أيضا.

مشوار النصر من المجموعات حتى نهائي البطولة العربية

أما النصر فقد جاء في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، من الفوز على اتحاد المنستيرى التونسي 4/1، والتعادل السلبي مع الشباب بدون أهداف والتعادل الإيجابي مع الزمالك بنتيجة 1/1، خلال مرحلة المجموعات.

بينما في دور الثمانية تمكن من إقصاء الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، ثم الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله الدون كريستيانو رونالدو.