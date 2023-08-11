الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى": إزالة 37 حالة تعدٍ على نهر النيل فى 3 محافظات

ازالة تعديات
ازالة تعديات

واصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، شن حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الرى والصرف، وذلك ضمن الموجة الـ21 من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بالتعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية.

فى الإطار ذاته، شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، الجمعة، حملات مكبرة لإزالة التعديات، حيث تمت إزالة 37 تعديًا فى ثلاث محافظات "البحيرة - سوهاج  -الدقهلية"، وبذلك يبلغ إجمالى التعديات المُزالة منذ انطلاق الحملة القومية 81310 إزالات بمختلف أنحاء مصر، وذلك للحد من زيادة المخالفات على القطاع المائى والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة جميع المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع وعدم العودة إلى المخالفات، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، بهدف توفير الموارد المائية لكل القطاعات المستفيدة.

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