الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السودانية: المبعوث الأممى فولكر بيرتس أحد أسباب اندلاع الحرب فى البلاد

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن أن المبعوث الأممي فولكر بيرتس أحد أسباب اندلاع الحرب في البلاد، وفق قناة العربية الإخبارية. 

وخلال الفترة الماضية، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية أشكر مصر على دعمها للشعب السوداني.

وأعرب عن شكره في تصريحات متلفزة لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمهما للشعب السوداني.

وأشار إبراهيم إلى أن مصر "أقرب دولة إلى السودان"، وأن تفهم مصر لأحداث السودان يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الخارجية السودانية منفتحة على كل المبادرات، وأن هناك اتصالات بين السودان وجميع دول الجوار.

كما شدد على سيادة السودان ووحدة أراضيه، رافضًا أي تدخل خارجي للتعامل مع الأزمة، معتبرًا أنها "شأن سوداني داخلي".

وقال وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق، إن مبادرة دول الجوار السودانية هي شهادة على وحدة الهدف والنوايا الحازمة والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان على الخروج من محنته بوضع حد لمثل هذه الحرب المدمرة.

وقال شكري، متحدثًا في الاجتماع الأول للآلية الوزارية في تشاد: "يهدف اجتماع اليوم إلى تطوير قرارات قمة القاهرة بشأن دول الجوار السبع للسودان - التي انعقدت في 13 يوليو - إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تساهم في التعامل مع أسباب الأزمة الحالية، ووقف نزيف الدماء للشعب السوداني، وإعلاء وحدة الدولة ومؤسساتها، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار".

وقال شكري إن اجتماع الآلية الوزارية يتوقعه ملايين السودانيين الذين يتعرضون للترهيب يوميًا بسبب القتال المستمر في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن "ملايين السودانيين المتفائلين من بقي في وطنهم ومن في الخارج ومن فروا من ويلات الحرب إلى دول الجوار، يعتبرون المبادرة الملاذ الأخير، وفق وكالة رويترز الإخبارية  في تقرير لها". 

إندلاع الحرب الائمة المبعوثين الاممي فولكر بيرتس

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