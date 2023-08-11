الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسى فكى: ظروف احتجاز الرئيس النيجرى "غير مقبولة"

موسى فكي محمد
موسى فكي محمد

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، اليوم الجمعة، عن "قلقه الشديد" حيال تدهور ظروف احتجاز الرئيس النيجري محمد بازوم، معتبرًا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".

وأكد فكي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، "دعمه الحازم لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" التي قررت الخميس نشر "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

 ورأى أن "مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديمقراطيًا من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة"، داعيًا "مجمل الأسرة الدولية إلى ضم كل جهودها عمليًا لإنقاذ حياة الرئيس محمد بازوم وسلامته النفسية والجسدية".

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