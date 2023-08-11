الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي "البريميرلييج 2023"

البريميرلييج الدوري
البريميرلييج "الدوري الإنجليزي"

أصبح البحث عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "البريميرلييج" نسخة 2023/2024، هي المسيطرة بكثافة على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار جناح المنتخب الوطني الأول “محمد صلاح”، ضمن صفوف “ليفربول ”في البريميرلييج" للموسم الجديد، وهو ما يسهم في تحقيق أعلى نسبة متابعة ومشاهدة للدوري الإنجليزي، حيث يستهل الريدز مشواره في البطولة بمواجهة تشيلسي الأحد القادم.

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الدوري الإنجليزي، وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تقام الجولة الأولى على مدار 4 أيام متواصلة.

ويرصد لكم الـ«الدستور» في السطور التالية مواعيد الجولة الأولى بالبريميرلييج

مواعيد مباريات الجولة الأولى  بالدوري الإنجليزي "البريميرلييج 2023"

الجمعة 11/8/2023

  • بيرنلي & مانشستر سيتي.. العاشرة مساء اليوم الجمعة.. وتقام على ملعب تيرف مور "الجولة الأولى".

السبت 12/8/2023

  • آرسنال & نوتينغهام فورست.. الثانية والنصف ظهرا.. وتقام المباراة على ملعب إستاد الإمارات "الجولة الأولى".
  • إيفرتون & فولهام.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب جوديسون بارك "الجولة الأولى".
  • شيفيلد يونايتد & كريستال بالاس.. الخامسة مساء أيضا.. وتقام المباراة على ملعب برامول لين "الجولة الأولى".
  • بورنموث & وست هام يونايتد.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب فيتاليتي "الجولة الأولى".
  • برايتون & لوتون تاون.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب فالمر "الجولة الأولى".
  • نيوكاسل يونايتد & أستون فيلا.. السابعة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك "الجولة الأولى".

الأحد 13/8/2023

  • برينتفورد & توتنهام هوتسبير.. الرابعة عصرا.. وتقام المباراة على ملعب غريفين بارك "الجولة الأولى".
  • تشيلسي & ليفربول.. السادسة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج "الجولة الأولى".

الإثنين 14/8/2023

  • مانشستر يونايتد & وولفرهامبتون.. العاشرة ليلا.. وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد "الجولة الأولى".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى

القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي موسم 2023/2024

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الرسمي والحصري، كافة منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2023/2024، عبر شبكاتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي، قد توج بالنسخة الأخيرة من لقب البريميرلييج، بعد منافسة شراسة مع الارسنال.

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