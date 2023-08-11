ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق في هاواي الأمريكية لـ55 شخصًا

ذكر مسؤولون في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، أن حصيلة القتلى بسبب الحرائق المدمرة في الجزيرة، ارتفعت إلى 55 شخصًا، مساء أمس الخميس، وسط مخاوف بشأن احتمال زيادة عدد القتلى، مع استمرار عملية البحث عن مفقودين.

وذكرت مقاطعة ماوي في بيانٍ: "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم اليوم تأكيد حالتي وفاة إضافيتين، وسط حريق لاهاينا النشط، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 55 شخصًا".

وتعرض 20 شخصًا على الأقل لحروق خطيرة، بعضهم في حالة حرجة.

وفي وقتٍ سابق، قال قائد الشرطة في ماوي، إن ألف شخص مازالوا في عداد المفقودين، حيث لاذ السكان بالفرار من مناطق لم يعد بها كهرباء ولا خدمات هواتف أو انترنت.

وأظهرت الصور التي التقطت من الجو أن النيران أتت على أكثر من 270 مبنى في بلدة لاهيانا الساحلية التاريخية، وحولتها إلى حطام ورماد.