الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة وترويج الحشيش في السلام

متهم
متهم

قررت  نيابة السلام، حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما على (كمية من الحشيش وزنت 500 جرام) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش وزنت 500 جرام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة السلام متهمين منطقة السلام التحريات الأولية الحشيش معلومات لقسم شرطة السلام

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